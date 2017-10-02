Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi, ödül gecesinde Kaplanoğlu'nun elini sıkmayan sunucu Cumbul'u kınadı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 24. Uluslararası Adana Film Festivali ödül gecesinde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmayan sunucu Meltem Cumbul'u kınadı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

24. Uluslararası Adana Film Festivali ödül töreni sırasında sunuculuk yapan Meltem Cumbul, 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmadı. Bunun üzerine iki taraf da sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak birbirlerine tepki gösterdi. 
 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak sunucu Meltem Cumbul’u kınadı. Sözlü'nün yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“24. Uluslararası Adana Film Festivali’nin ödül töreni ve kapanış programında Ayşe Arman ile birlikte sunuculuk yapan Meltem Cumbul’un En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun selamına karşılık vermemesi şahsımı, festival yürütme kurulunu, sinemaya ve sanata gönül veren herkesi derinden üzmüştür. Meltem hanım bilerek böyle bir davranışta bulunmuş ise hem Semih Kaplanoğlu’na hem de Adana’ya saygısızlık yapmıştır. Festivalimiz adına üstlenmiş olduğu görevi istismar etmesini kınadığımızı belirterek, bu yaşanan üzücü durumun sinemacıları buluşturan ve Türkiye’nin en önemli sinema festivallerinden biri olan Adana Film Festivali’nin görkemli ödül töreni ve kapanış programına gölge düşürmemesi gerektiğini ifade ediyor, kamuoyunun dikkatine saygıyla sunuyoruz.”
 
30 Eylül Cumartesi akşamı yaşanan ödül töreni sırasında çekilen görüntülerde, Semih Kaplanoğlu’nun sahneye geldiği, Ayşe Arman ile el sıkıştığı fakat Meltem Cumbul’a elini uzattığında yönetmenin elinin havada kaldığı görülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li vekil, Barzani'nin kanalına Türkiye'yi şikayet edip açıkladı: Referanduma karşı değiliz

CHP'li vekil, Barzani'nin kanalına Türkiye'yi şikayet edip açıkladı: Referanduma karşı değiliz

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA