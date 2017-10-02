Adana Büyükşehir Belediyesi, ödül gecesinde Kaplanoğlu'nun elini sıkmayan sunucu Cumbul'u kınadı

24. Uluslararası Adana Film Festivali ödül töreni sırasında sunuculuk yapan Meltem Cumbul, 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmadı. Bunun üzerine iki taraf da sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak birbirlerine tepki gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak sunucu Meltem Cumbul’u kınadı. Sözlü'nün yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“24. Uluslararası Adana Film Festivali’nin ödül töreni ve kapanış programında Ayşe Arman ile birlikte sunuculuk yapan Meltem Cumbul’un En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun selamına karşılık vermemesi şahsımı, festival yürütme kurulunu, sinemaya ve sanata gönül veren herkesi derinden üzmüştür. Meltem hanım bilerek böyle bir davranışta bulunmuş ise hem Semih Kaplanoğlu’na hem de Adana’ya saygısızlık yapmıştır. Festivalimiz adına üstlenmiş olduğu görevi istismar etmesini kınadığımızı belirterek, bu yaşanan üzücü durumun sinemacıları buluşturan ve Türkiye’nin en önemli sinema festivallerinden biri olan Adana Film Festivali’nin görkemli ödül töreni ve kapanış programına gölge düşürmemesi gerektiğini ifade ediyor, kamuoyunun dikkatine saygıyla sunuyoruz.”

30 Eylül Cumartesi akşamı yaşanan ödül töreni sırasında çekilen görüntülerde, Semih Kaplanoğlu’nun sahneye geldiği, Ayşe Arman ile el sıkıştığı fakat Meltem Cumbul’a elini uzattığında yönetmenin elinin havada kaldığı görülüyor.