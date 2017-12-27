Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da Arapça tabelalar kaldırıldı

Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, izinsiz asılan Arapça tabelalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren Suriyelilerin işletmelerinde bulunan Arapça tabelaları kaldırdı. Uygulamanın devam edeceği ve işletmelerde Arapça tabelaların artık yer almayacağı öğrenildi.

Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, şehrin kenar mahalleleri başta olmak üzere tüm noktalarda Türkçe'nin korunması çalışmaları kapsamında Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler söküldü.

Uygulamanın devam edeceği ve işletmelerde Arapça tabelaların artık yer almayacağı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li vekil Aldan'a 15 Temmuz kahramanlarına hakaretten soruşturma açıldı

CHP'li vekil Aldan'a 15 Temmuz kahramanlarına hakaretten soruşturma açıldı

Servetine servet kattı

Servetine servet kattı

Tespih meraklıları Diyarbakır'a akın etti

Tespih meraklıları Diyarbakır'a akın etti

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA