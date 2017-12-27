Adana'da Arapça tabelalar kaldırıldı
Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, izinsiz asılan Arapça tabelalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.
- AA
Adana Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren Suriyelilerin işletmelerinde bulunan Arapça tabelaları kaldırdı. Uygulamanın devam edeceği ve işletmelerde Arapça tabelaların artık yer almayacağı öğrenildi.
Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, şehrin kenar mahalleleri başta olmak üzere tüm noktalarda Türkçe'nin korunması çalışmaları kapsamında Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler söküldü.
Uygulamanın devam edeceği ve işletmelerde Arapça tabelaların artık yer almayacağı öğrenildi.
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