Adana'da bir otomobilde 768 kaçak telefon ele geçirildi
Adana'da otomobilin bagajında bulunan kaçak telefonlarla ilgili Irak uyruklu sürücü gözaltına alındı.
- AA
Adana'da yabancı plakalı otomobilde yapılan aramada 768 kaçak cep telefonu bulundu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli gördükleri Irak plakalı otomobili durdurarak arama yaptı.
Ekipler, otomobilin bagaj kısmına yapılan özel bölmede 768 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Aracın Irak uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.
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