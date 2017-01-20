Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da "Bylock"tan ilk karar: 7.5 yıl hapis

Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, örgütün haberleşme ağı olan 'Bylock' kullandığı tespit edilen komiser yardımcısı Erdal Ergün 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Erdal Ergün'ün, kullandığı cep telefonunda örgütün gizli haberleşme programı Bylock tespit edildi.
 
Tutuklanan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheli komiser yardımcısı Erdal Ergün hakkında Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.
 
Mahkemede yapılan yargılama sonucunda, sanık Erdal Ergün'ün, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olan Bylock'u kullanmak suretiyle, bu örgüte üye olduğu kabul edilerek 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
 
Mahkemenin bu kararı, Adana'da Bylock kullanma nedeniyle açılan davalarda verilen ilk mahkumiyet kararı oldu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Denizden çıkarılan canavarlar

Denizden çıkarılan canavarlar

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA