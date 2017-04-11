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Adana'da çifte kadın cinayeti

Adana'da bir kişi, yengesini ve yengesinin arkadaşını arazide öldürdükten sonra silahıyla polise teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde, Doğan B, yolda polis ekibini durdurup Başak Mahallesi'ndeki arazide bir kişiyi yanındaki av tüfeğiyle vurduğunu söyledi.

Bunun üzerine ekipler, zanlının tarif ettiği yerde yaptığı araştırmada iki kadını öldürülmüş halde buldu.

Yapılan incelemede öldürülen kadınların isimlerinin Senem B. ile arkadaşı Zeliha S. olduğu tespit edildi.

Kadınların cenazeleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan zanlı Doğan B'nin, olaydan önce, yanındaki kişiyle birlikte yengesi Senem B. ile arkadaşı Zeliha S'yi ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldıkları evden zorla çıkartıp araca bindirdiği, kendilerini engellemeye çalışanlara da "Siz karışmayın. Bu bizim meselemiz." dediği iddia edildi.

Bu arada öldürülen Senem B'nin eşinin ise cezaevinde olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan zanlı Doğan B, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekiplerinin, iki kadının öldürülmesi olayıyla ilgili otomobille kaçan bir kişiyi daha aradığı öğrenildi.

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