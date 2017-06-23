ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 6 aylık oğlunu boğarak öldürdü

Adana'da bir kadın, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 6 aylık çocuğunu ağladığı için ağzını ve burnunu eliyle kapatarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

  • İHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 21038 Sokak'taki 4 numaralı evin ikinci katında meydana geldi. 12 yıl önce evlenen Habibe (33) İbrahim O. (41) çiftinin, çocukları olmayınca 6 ay önce tüp bebek yöntemiyle Muhammet adını verdikleri bir çocukları dünyaya geldi.
 
Bugün de İbrahim O. işe gidince anne ile oğlu evde kaldı. Anne, sürekli ağlayan oğlunu susturmak istedi. Ancak bunda başarılı olamayan anne, bebeğinin ağzını ve burnunu eliyle kapatarak yaklaşık 10 dakika bekledi. Çocuğu hareketsiz kalınca elini çeken anne, bebeğinin başında bir süre daha bekledi. Bu sırada alt katta oturan akrabası ikinci kata çıkınca anneyi cansız haldeki çocuğunun başında beklerken buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla çocuk hastanesine kaldırılan Muhammet bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Olayın polise bildirilmesi üzerine ekipler, anne Habibe O.'yu gözaltına alarak Hürriyet Polis Merkezi'ne getirildi. Pişman olduğunu söyleyen ve gözyaşı döken anne buradaki işlemlerinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
 
Bebeğin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA