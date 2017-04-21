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Adana'da el yazması 2 Tevrat ele geçirildi

Adana'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik iki operasyonda el yazması iki Tevrat ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik iki operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması iki Tevrat ele geçirildi.

Adana Müze Müdürlüğüne gönderilen Tevratlardan ceylan derisi üzerine işlenmişinin ön incelemesinde tarihi eser niteliğinde olabileceğinin tespit edildiği öğrenildi.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çukurova ilçesinde bir süre önce düzenlenen operasyonda da yaklaşık değerinin 3 milyon dolar olduğu belirtilen, ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirilmişti.

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