Adana'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerinden N.K. ve M.D. ile A.Y, E.B. ve F.B. gözaltına alındı.

Zanlılardan N.K'nin, Adana'da asker ve polis öğrencilerden sorumlu ağabeylerin yöneticisi olduğu ve 2 yıldır arandığı öğrenildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in imzalı saat gönderdiği tespit edilen N.K’nin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

M.D'nin de üst düzey emniyet imamlarından olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen N.K. ve M.D. tutuklandı, A.Y, E.B. ve F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.