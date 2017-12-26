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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin ByLock kullandığı ileri sürülen aralarında öğretmen ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan 12'si yakalandı.

Zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firari 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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