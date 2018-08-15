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Adana'da 'hızlı araç kullandın' cinayetine 3 tutuklama

Adana'da sokaktan otomobiliyle hızlı gittiğini iddia ettiği komşusu Mehmet Emin Karaca'yı (29) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren Gürkan Demirtaş (20) ile olaya karıştığı öne sürülen babası İsmet (48) ve kardeşi Umut Demirtaş (18) tutukladı.

  • DHA
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Olay, 31 Temmuz günü Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Gürkan Demirtaş, otomobilini hızlı kullandığını iddia ettiği komşusu fırın çalışanı 1 çocuk babası Mehmet Emin Karaca'yı iddiaya göre, "Çok hızlı araç kullanıyorsun, sokakta çocuklar oynuyor, bir çocuğa çarpabilirsin" diyerek uyardı. Tartışmaya aileler de katılınca kavga çıktı. Gürkan Demirtaş, evde bulunan av tüfeğini alarak Mehmet Emin Karaca'ya ateş etti. Yaralanan Karaca, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
 
Polis, olayın ardından Gürkan Demirtaş ile babası İsmet ve kardeşi Umut Demirtaş'ı gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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