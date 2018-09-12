Adana’da hücre evinde yakalanan FETÖ sanığın yargılanmasına başlandı

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık K.E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada ilk olarak tanık olarak dinlenen H.B, sanık K.E’yi yapı içerisinde Hasan kod adıyla bildiğini ve sanığın "büyük bölge abiliği" yaptığını söyledi.

Sanık K.E'nin bu görevleri 2012-2015 yılları arasında yaptığını belirten tanık H.B, ''Ben örgüt içerisinde K.E’ye bağlı olarak çalıştım. Birlikte toplantılara katılıyorduk.'' ifadesini kullandı.

Savunması alınan sanık K.E. de FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanık yönünden bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olacağı dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de dosyadaki delil durumu dikkate alarak tutuklu sanığın mevcut durumunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.