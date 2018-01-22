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Adana'da minibüs yangını: 1 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde çamura saplanan araç kurtarılmak istenirken aşırı ısınma nedeniyle çıkan yangında minibüs kullanılamaz hale geldi

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Alınan bilgiye göre, Özgür Uğurlar ve kuzeni Ebru Serçalı, 01 S 0279 plakalı minibüs ile merkez Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde durdukları yerden ayrılırken, minibüsü hareket ettiremediler.

Çamura batan aracını kurtarmak isteyen Uğurlu, aşırı gaz verince ısınmadan dolayı minibüs motor kısmından alev aldı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Uğurlu durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hemen olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, ilk yaptığı incelemede, yangının aşırı ısınma nedeniyle çıkmış olabileceğini belirtti.

Bu sırada dumandan etkilenen Serçalı, sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

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