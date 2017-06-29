Adana'da otomobil motosikletlere çarptı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobil ile iki motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.