Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda örgüte üye olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

  • ADANA (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat, bomba imha ekipleriyle polis helikopterinin de katıldığı operasyonda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oğlunun 'Hakan Şükür' olan adını değiştiriyor

Oğlunun 'Hakan Şükür' olan adını değiştiriyor

Dünyaya böyle mesaj verdiler

Dünyaya böyle mesaj verdiler

Bu köyde ölüleri gömecek yer kalmadı

Bu köyde ölüleri gömecek yer kalmadı

Kulübenin içini lüks bir ev yaptı

Kulübenin içini lüks bir ev yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA