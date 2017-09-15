Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında birinin sürüklendiğini gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bir vatandaş tarafından sudan çıkarılan kadının, sağlık ekiplerince yapılan muayenede hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.