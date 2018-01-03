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Adana'da taksi şoförü bıçaklanarak öldürüldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir taksi şoförü bıçaklanarak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Çiçekli Mahallesi'nde dışında kan izleri bulunan 01 T 1733 plakalı taksi ve yakınında eli silahlı bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, park halindeki taksinin birkaç metre uzağındaki çalılıklar arasında Yaşar Özgan'ın (58) hareketsiz yattığını fark etti.

Taksi şoförü Özgan'ın, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

- "Şu anda Yaşar Bey yok"

Öte yandan, olay yeri incelemesi sırasında taksici Özgan'ın cep telefonu çaldı. Aramayı cevaplamayan polis, ekranda çıkan numarayı kendi telefonuyla aradı. Arayan kişinin Özgan'ın müşterisi olduğunu öğrenen Polis, "Şu anda Yaşar Bey yok." dedi.

Özgan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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