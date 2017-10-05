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Adana'da terör operasyonu düzenlendi: 8 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

  • AA
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Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, terör örgütüne destek olmak amacıyla izinsiz gösteri organize ettiği ve katıldığı belirlenen 8 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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