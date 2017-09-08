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Adana’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da, terör örgütü DEAŞ’a elaman sağlayan 3 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri daha önce belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, mahallere ilk önce zırhlı birlikler girip çevreyi kontrol etti. Ardından Özel Harekat ekipleri uzun namlulu silahlarıyla çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi.
 
Söz konusu şahısların evlerine, Özel Harekat polisleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi.  Gözaltına alınan zanlıların evleri didik didik arandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 
Gözaltına alınan zanlıların, terör örgütü DEAŞ’a elaman sağladığı öğrenildi.
 

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