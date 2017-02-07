Teröristbaşı Gülen: Adanmışlık ruhunun gereği ceketinizi satın
Teröristbaşı Fetullah Gülen son yayınlanan konuşmasında örgütüne çağrıda bulundu.
Teröristbaşı Fetullah Gülen örgüt mensuplarından, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere yardım etmelerini isteyerek adanmışlık ruhunun gereği ceketinizi dahi satarak onlara bakın dedi. Gülen konuşmasında kaçak FETÖ'cülere ev ve para desteğinde bulunan yabancıları da itiraf etti.
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