FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınarak daha sonra serbest bırakılan ve daha sonra hakkında çıkartılan yakalama kararı sonrasında firari olan FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerin 23 Ekim 2011 Van Depremi sonrasında çekildiği tespit edildi. Çekilen videoda Adil Öksüz'ün maklube yemeği yapması ve yakınlarıyla birlikte yemeği sohbet eşliğinde yediği görülüyor.





Öte yandan, sosyal medyaya sızdırılan videoda sofrada yemek yerken Adil Öksüz'ün yanında oturan kişinin FETÖ'nün Rusya imamı olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Öksüz'ün kayın biraderi olan Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu görülüyor.