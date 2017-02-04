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Adıyaman'da 12 FETÖ'cü tutuklandı

ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

  • DHA
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden işlemleri tamamlanan 14'ü, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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