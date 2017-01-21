Adıyaman'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada birisi ağır 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Kavga, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami yakınında iki aile arasında kız alıp verme meselesinden çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada Y.K. darp edilerek F.Ç. ise bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan F.Ç'nin durumunun ağır olduğu olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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