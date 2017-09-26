Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adıyaman'da kavga: 8 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi Biraralık İlkokulu yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavga dönüşmesi sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda, Veysel U. bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaralı, 112 Acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olduğu ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şarkılı, şiirli intihar girişimi

Şarkılı, şiirli intihar girişimi

Taşerona üçlü kadro formülü

Taşerona üçlü kadro formülü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA