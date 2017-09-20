Adıyaman'da kaza ucuz atlatıldı
Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Eğriçay Köprüsü'nde Cengiz Yılmaz idaresindeki 02 LF 721 plakalı hafif ticari araç ile Gökhan Yalın'ın kullandığı 02 FN 840 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Yılmaz ile araçlarda bulunan Metin Doğan, Polat Taşkın, Harun ve Sümeyye Arslan yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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