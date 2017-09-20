Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adıyaman'da kaza ucuz atlatıldı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eğriçay Köprüsü'nde Cengiz Yılmaz idaresindeki 02 LF 721 plakalı hafif ticari araç ile Gökhan Yalın'ın kullandığı 02 FN 840 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Yılmaz ile araçlarda bulunan Metin Doğan, Polat Taşkın, Harun ve Sümeyye Arslan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Soğukta yapamazsın' dediler, şimdi paraya para demiyor

'Soğukta yapamazsın' dediler, şimdi paraya para demiyor

Komandolar nefes kesti

Komandolar nefes kesti

İOS 11 Türkiye'de yayınlandı

İOS 11 Türkiye'de yayınlandı

Doğal antidepresanlar

Doğal antidepresanlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA