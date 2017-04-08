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Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • DHA
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Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde, 3,5 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi'ne bağlı Kırmacık Köyü olarak saptadığı deprem, saat 18.22'de meydana geldi.

Deprem yerin 18.3 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem, can ve mal kaybına yol açmadı

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