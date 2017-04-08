Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde, 3,5 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi'ne bağlı Kırmacık Köyü olarak saptadığı deprem, saat 18.22'de meydana geldi.
Deprem yerin 18.3 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Deprem, can ve mal kaybına yol açmadı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.