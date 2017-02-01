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Adli Tıp'taki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik 27 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına giden şüphelilerden 3'ü doktor 7'si tutuklandı.

  • DHA
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik 27 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına giden şüphelilerden 3'ü doktor 7'si tutuklandı.
 

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