Adnan Oktar Örgütü'nün yönetim şemasının kod adları ve isimleri ortaya çıktı
Adnan Oktar örgütü hakkında 235 gözaltı kararı verildi ve bu isimlerden 186'sı gözaltına alındı. Kalanların yakalanması için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Sosyal medyada örgütün propagandasını yapan isimler birer birer tespit edilirken, yurt dışına kaçan örgüt üyelerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalara başlandı. Gözaltına alınan 235 örgüt mensubunun emniyet kayıtlarında ise ilginç detaylar yer alıyor.
Adnan Oktar Örgütü ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler elde edilmeye devam ediliyor. Kod isimleri ne? Örgütte kim hangi görevi yapıyor? Örgütle ilgili bir çok çarpıcı bilgiye ulaşıldı. İşte isim isim görevleriyle Adnan Oktar'ın örgütü...
Ulviye Didem ÜRER
Kod ismi: Dido. Adnan Oktar'dan sonra örgütteki iki numara. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşar. Her konuda Adnan Oktar'ın "ben olmazsam ona sorun" dediği kişi.
Adnan Oktar adına sözcü olarak konuşabilir. Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder.
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