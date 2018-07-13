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Adnan Oktar'a operasyon: Gözaltına alınan 34 kişi sağlık kontrolünden geçirildi 

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Polis otobüsüyle Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen 34 erkek, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Gruptakiler polisin geniş güvenlik önlemi altında hastaneye girdi.

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 Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince dün Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesine devam ediliyor. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 86’sı akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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