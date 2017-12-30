Afrika sokakları Türk araçlarına emanet

Araç üstü ekipman ve savunma sanayisi ürünleriyle 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapan Katmerciler'in ihracat potansiyeli en yüksek öncelikli hedef pazarlardan birini Afrika kıtası oluşturuyor. Katmerciler, Afrika kıtasında 17 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine, araç üstü ekipman sektöründe faaliyet göstermek üzere 1985'te kurulduklarını söyledi.

En alt seviye ürün olan damper üretimiyle başladıkları işi hızla geliştirerek, katma değeri yüksek, daha teknoloji yoğun araçların üretimine yöneldiklerini ifade eden Katmerci, zaman içinde itfaiyeden çöp arabasına, vidanjörden araç kurtarmaya, tankerden platformlara, yaklaşık 30 farklı tip araç üstü ekipman üretebilecek noktaya ulaştıklarını belirtti. Katmerci, Türkiye’nin en geniş araç üstü ekipman portföyüne sahip şirketi olduklarını dile getirdi.

Araç üstü ekipman sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübeden güç alarak 2010'da ikinci bir kulvar olarak savunma sanayisine yöneldiklerini anlatan Katmerci, "Bu alandaki ilk ürünümüz Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oldu ve bu ürün bazında kısa sürede Türkiye’nin lider şirketi haline geldik. 2010'dan bu yana araç üstü ekipman ve savunma sanayisi olmak üzere iki kulvarda birden, güçlü bir şekilde yol almaya devam ediyoruz." dedi.

Savunma sanayisi ihracatı artıyor

Furkan Katmerci, savunma sanayisinde de güçlü şekilde yer almayı kendilerine stratejik hedef belirlediklerini söyledi.

Zırhlı personel taşıyıcılar öncelikli olmak üzere geniş bir savunma ürün gamı oluşturduklarına işaret eden Katmerci, "Bir NATO ülkesi olan Türkiye’den başlayarak uluslararası ölçekte savunma sanayisinin güçlü bir çözüm ortağı olma yönünde güvenle ilerliyoruz. Hedefimiz, araç üstü ekipmanda elde ettiğimiz başarıyı savunma sanayisi sektörüne de taşımak. İhraç ürünlerimiz arasında sivil araç üstü ekipmanlar ağırlıklı olmakla birlikte sayısı giderek artan düzeyde savunma araçları da bulunuyor." diye konuştu.

Afrika'da 17 ülke, geniş ürün gamı

Katmerci, kendileri için son derece önemli bir pazar olan Afrika’da ihracat yaptıkları ülke sayısının 17'ye ulaştığını söyledi.

İhracat yaptıkları ülkelerin yaklaşık üçte birinin Afrika’da yer aldığına değinen Katmerci, bu ülkeleri Angola, Cape Verde, Cezayir, Etiyopya, Fas, Gana, Güney Afrika, Kenya, Liberya, Libya, Nijerya, Mali, Mısır, Senegal, Sudan, Tanzanya ve Tunus olarak sıraladı.