Afrin 62. gün son dakika şehit sayısı kaç oldu Zeytin Dalı Harekatı şehit sayısı ve isim listesi

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Afrin'de şehit olan askerlerin isimleri neler? Yaralı askerlerimizin isimleri neler? Toplamda kaç şehidimiz var? Afrin operasyonunun kaçıncı günündeyiz? Soruları şu an en çok aratılanlardan biri oldu. Tüm Türkiye'nin takip ettiği Afrin operasyonunun 62. günündeyiz. Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşme er Kadir Hasan Demiral'ın Hatay'daki ana ocağına ateş düştü. Anne Döne Demiral'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 3 kardeşin en büyüğü ve bekar olan şehidin babası ile annesinin ayrıldığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Antakya'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin operasyonun 62. gününde toplam şehit sayımız kaç oldu. PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun 62. günündeyiz. 62 günde toplam şehit sayımız 49 oldu. Harekat kapsamında toplam 3 bin 603 terörist de etkisiz hale getirildi. İşte Afrin operasyonuyla ilgili tüm ayrıntılı son bilgiler haberimizde



TSK'dan gelen son dakika bilgiye göre Afrin'de 8 askerimiz daha şehit oldu. Teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir'den bugün kötü haber geldi. 24 yaşındaki askerimiz tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3603’e ulaşmıştır.



Acı haberi Başbakan Yıldırım verdi... Afrin'de 3 şehit



Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP) Lansman Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şu anda temizlik yapılıyor. Maalesef teröristler giderken sağı solu EYP ile her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliğini yaparken kayıplarımız da oluyor. Bugün 3 şehidimiz var. EYP temizliği yaparken şehit oldular. Bir yandan terörden bölgeyi temizledik. Şimdi de bölgede hayatı normale döndürecek; sağlığıyla, eğitimiyle, sosyal hayatıyla, ticaret hayatıyla insanların oraya dönüp hayatlarını sürdürebilmesi için altyapıyı oluşturuyoruz" ifadesini kullandı.



TSK'DAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili olarak TSK'dan yapılan açıklama ise şöyle: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."





Şehit sayısı 52'ya yükseldi.



TOPLAMDA KAÇ ŞEHİDİMİZ VAR?



Afrin operasyonunda toplam 49 askerimiz şehit olmuştur. Yaralı asker sayısı 225'tir. Harekat kapsamında da toplam 3 bin 603 terörist de etkisiz hale getirildi.



Son dakika... Bitlis kırsalında da PKK'ya yönelik süren operasyonlarda, önceden tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı



8 ASKER ŞEHİT OLDU



Suriye/Afrin kırsalındaki Kel Tepe’de tünellerden sızmaya çalışan 100 PYD’li teröristle, kahraman askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Mehmetçikler çok sayıda teröristi öldürdü.



Çatışmada 8 askerimiz şehit düştü, 13 askerimiz yaralandı. Şehit ve yaralıların İzmir Bornova’daki komando birliğinden Afrin’e gittiği öğrenildi.



PİYADE SÖZLEŞME ER KADİR HASAN DEMİRAL - HATAY



Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşme er Kadir Hasan Demiral'ın ana ocağına ateş düştü.



TEĞMEN MUHAMMET KIR- ERZURUM



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı harekatında şehit olan Erzurumlu Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın acı haberi ailesine verildi.



BURHAN AÇIKKOL /ISPARTA



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un (24) Isparta’daki ailesine acı haber verildi.



ARİF DEMİREL /KASTAMONU



Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24) Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü.



UĞUR PALANCI/İZMİR



Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın acı haberi İzmir’deki ailesine verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda kırsalda çıkan çatışmada şehit olan Uğur Palancı’nın (28) İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



ABDULLAH TAHA KOÇ/KONYA



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un (23) memleketi Konya’ya ateş düştü. Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç’a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.



MEHMET DİNEK /DENİZLİ



TSK'nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.



OĞUZHAN DEMİR/ESKİŞEHİR



Afrin’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in Eskişehir’deki baba ocağına acı haberi ulaştı.



RIDVAN ÇEVİK/VAN



Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin´de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in (26) Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



UZMAN ÇAVUŞ OZAN GÖKÇE





ŞEHİT ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI - TIKLAYIN





ENES SARIASLAN / GAZİANTEP



Afrin'de yürütülen ' Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın (24) acı haberi, Gaziantep’te oturan ailesine verildi.



HALİS KOCA / ADANA



Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28) ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.



MEHMET İLKER KARAMAN / ANKARA



TSK'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman'ın başkentteki eşine acı haber verildi.



HASAN KUŞ / MERSİN



Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.



ERDEM MUT / KIRIKKALE



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit düşen üsteğmen Erdem Mut'un, Kırıkkale'deki baba ocağında üzüntü yaşanıyor.



BURAK AKALIN / SAMSUN



Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Burak Akalın’ın Samsun’daki baba ocağında üzüntü yaşanıyor. Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ konutlarındaki evinde oğlunun şehadet haberini alan anne Aysel ile baba Ekrem Akalın’ı yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.



AFRİN'DE ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ AÇIKLANDI-TIKLAYIN



HÜSEYİN ŞAHİN / SAMSUN



Samsun’un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, Afrin´de devam eden operasyonlarda görev alan evli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi Havza ilçe protokolü tarafından verildi.





KORAY KARACA / İSTANBUL



Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın acı haberi, İstanbul'daki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki şehidin babası Ramazan Karaca'ya askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 3 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin haberini alanlar, evin önünde toplandı. Evine Türk bayrakları asılan şehidin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.



OĞUZ EKİZ / HATAY



Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi.



SERDAR EGE / ESKİŞEHİR



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin Eskişehir’deki baba ocağında yas var. Şehit Ege’nin 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokak’taki babaevine gelen Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan ve beraberindeki askeri yetkililer, şehadet haberini annesi Gülten Ege’ye iletti. Yaklaşık 20 yıl önce babasını kaybettiği belirtilen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin eşi ve iki kızının Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulundukları öğrenildi. Şehadet haberinin ardından şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.



HAMZA KARACAOĞLU /GİRESUN



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu’nun Giresun’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Karacaoğlu’nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyündeki babaevine giden Kaymakam Mustafa Demir ve askeri yetkililer, şehadet haberini baba Süleyman ve anne Muazzez Karacaoğlu’na iletti.



UZMAN ÇAVUŞ ŞÜKRÜ ÜNLÜ



Siirt 3’üncü Komando Tugayında görevli 8 yıllık Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gittiği Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Suriye’nin Afrin kentinde dün şehit oldu.



BURHAN AÇIKKOL /ISPARTA



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un (24) Isparta’daki ailesine acı haber verildi.



ARİF DEMİREL /KASTAMONU



Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24) Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü.





UĞUR PALANCI/İZMİR



Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın acı haberi İzmir’deki ailesine verildi.



ABDULLAH TAHA KOÇ/KONYA



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un (23) memleketi Konya’ya ateş düştü.





MEHMET DİNEK /DENİZLİ



TSK'nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.



OĞUZHAN DEMİR/ESKİŞEHİR



Afrin’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in Eskişehir’deki baba ocağına acı haberi ulaştı.



RIDVAN ÇEVİK/VAN



Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin´de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in (26) Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



UZMAN ÇAVUŞ OZAN GÖKÇE



Şehit Mustafa Ozan Gökçe’nin de Hataylı olduğu öğrenildi.













PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı





Anadolu Ajansı'nın haberine göre Afrin'de dün 9 askerin şehit düştüğü 1027 rakımlı tepede çıkan çatışmada, PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı. Çatışmanın başlamasının ardından sivillerin kaçarak yeniden köye döndüğü, 40 civarında teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi



TSK'DAN SON DAKİKA ŞEHİT ASKER AÇIKLAMASI



Afrin'de devam eden operasyonlarda 3 askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığı duyuruldu. TSK yaptığı ikinci açıklamada da 2 askerin şehit olduğu 4 askerin ise yaralandığı duyuruldu. Sabah saatlerinde de ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düşmüştü. TSK'nın yaptığı üçüncü açıklamada da 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı açıklandı. Peş peşe gelen acı haberlerin ardından şehit sayısı 12'e yükseldi



ŞEHİT SAYISI 11'E YÜKSELDİ: Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, 2'si kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot subay, 11 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı.



BUGÜN 118 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Terör örgütlerine ait mevzileri, karadan ve havadan ateş altına alıp imha etti. Bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.



TOPLAM 1528 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Genelkurmay Başkanlığı ise ayrı ayrı açıklamalarla kırıma uğrayan helikopterde 2, çıkan çatışmada ise 9 askerin şehit olduğunu bildirdi. Helikopterle ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, 118'i bugün olmak üzere harekatın başlangıcından bu yana toplam 1528 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi.



ÖZEL BİRLİKLER YOLA ÇIKTI: Öte yandan, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere çeşitli illerden Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası’na gelen özel komando birlikleri, Hassa ve Kırıkhan’dan Afrin bölgesine hareket etti. Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.