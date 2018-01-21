Afrin sınırında üst düzey askeri hareketlilik

Afrin'de askeri hareketlilik gece saatlerinde üst düzeye ulaştı. Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG hedefleri TSK'ya ait fırtına obüsleriyle vuruldu. Öte yandan, operasyona katılacak komandoların yer aldığı onlarca yolcu otobüsü ve araç, Hassa'daki sınır birliklerine ulaştı.
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