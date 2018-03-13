Afrin Zeytin Dalı Harekatı 53.gün son dakika 13 Mart Afrin'de neler oluyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 393 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin merkezinin kuşatıldığı bildirildi. 13 Mart Afrin Zeytin Dalı harekatı son durum nedir Afrin son dakika 53.gün neler yaşanıyor? Büyük İsrail Projesi kapsamında başlatılan kaos planına göre Irak ve Suriye savaşlarının sonunda bölgede mezhepsel ve ırksal olarak küçük devletler kurulması planlandı. Bu planların göbeğinde ise Türkiye’yi istikrarsızlaştırma konusunda ABD için “anahtar” vazifesi gören PKK oldu. Özellikle Suriye savaşı boyunca bölgede avantaj kazanan PKK, ABD tarafından silahlandırılarak bölgedeki “en etkili” silahlı güçlerden biri haline getirildi. Bugüne kadar verdiği desteğe resmiyet kazandırmak isteyen ve terör örgütüne bölgede bir devlet kurdurmak isteyen ABD, Türkiye’nin başlattığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özellikle Afrin’de kurumsallaşmaya çalışan örgüte darbe vurulmasının ardından “çıkış yolu” arayan ABD, çareyi bütün PKK’lıları Fırat’ın doğusuna çekmekte buldu. Washington Post (WP) gazetesi, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Türkiye-ABD teknik komitesinin Suriye konulu toplantısından sonra ABD’nin PKK unsurlarını Münbiç’e çekmeye karar verdiğini bildirdi. Gazete yayımladığı haberde, ABD’nin Fırat’ın batısında bulunan Afrin ve Münbiç’teki terör unsurlarının Fırat’ın doğusuna çekilmesini kabul etti. Yeni plana göre, Ayn-el Arap, Rakka, Tel Abyad, Haseke, Resulayn, Kamışlı gibi bölgeleri de içine alan bir PKK devleti kurulacak ve tanınmasını isteyecek. Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.



Terör örgütü PKK/PYG'ye terör devleti kurma sevdasından vazgeçmeyen ABD, Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği harekâtla planı bozulunca B planını devreye koydu. Yeni plana göre, Afrin ve Münbiç’ten çekilen PKK/YPG’liler Fırat’ın doğusuna yerleşecek. Emperyalist Batı’nın Ortadoğu diye tabir ettiği bölgemiz üzerinde kurduğu kanlı plan için milyonlarca kurban verildi. Resmi rakamlara göre, 2003 Irak işgalinden bugüne kadar Irak’ta ölen sivil sayısı 115 bin, gayriresmi rakamlar ise gerçek sayının 600 bin civarında olduğunu iddia ediyor. Suriye’de ise yedinci yılını dolduran kanlı savaşın bilançosu ise 511 bin olarak açıklandı.







ABD’nin bu yeni hamlesine rağmen terör örgütü PKK Afrin’e güç kaydırmaya devam ediyor. Rakka ve Kamşılı gibi bölgelerdeki 6 bin teröristi Afrin’e gönderme kararı alan terör örgütü bir yandan da Zeytin Dalı Harekâtı üzerinde algı operasyonu yürütebilmek adına sivilleri de bölgeye çekmeye başladı. ABD, Rusya ve diğer emperyalist ülkelerden beklediği desteği bulamayan terör örgütü PKK, Irak ve Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde esir aldığı yüzlerce sivili canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin’e gönderme kararı aldı. Suriye’nin Münbiç, Rakka, Ayn-el Arap (Kobani), Haseke, Kamışlı, Irak’ın Süleymaniye ve Halepçe gibi bölgelerinden Afrin’e götürülen sivilleri canlı kalkan olarak kullanacaklar. Canlı kalkan eylemi için “gönüllülük” palavrasını uyduran örgüt medyası ise, şimdiden oluşacak sivil kayıp algısı için zemin hazırlamaya başladı.



AFRİN KUŞATILDI



12 Mart'tan itibaren Afrin şehir merkezinin kuşatıldığı bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir." denildi..



53 gün önce başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 393'e yükseldi.



Yaklaşık 1100 kilometrekare alanın terörden arındırıldığı harekat kapsamında Afrin merkezinin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı.



ABD'den korkunç PKK/YPG kararı!

Terör örgütü PKK/PYG'ye terör devleti kurma sevdasından vazgeçmeyen ABD, Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği harekâtla planı bozulunca B planını devreye koydu. Yeni plana göre, Afrin ve Münbiç’ten çekilen PKK/YPG’liler Fırat’ın doğusuna yerleşecek. Emperyalist Batı’nın Ortadoğu diye tabir ettiği bölgemiz üzerinde kurduğu kanlı plan için milyonlarca kurban verildi.

Resmi rakamlara göre, 2003 Irak işgalinden bugüne kadar Irak’ta ölen sivil sayısı 115 bin, gayriresmi rakamlar ise gerçek sayının 600 bin civarında olduğunu iddia ediyor. Suriye’de ise yedinci yılını dolduran kanlı savaşın bilançosu ise 511 bin olarak açıklandı.

PKK/YPG’ye devlet kurma sevdası

Büyük İsrail Projesi kapsamında başlatılan kaos planına göre Irak ve Suriye savaşlarının sonunda bölgede mezhepsel ve ırksal olarak küçük devletler kurulması planlandı. Bu planların göbeğinde ise Türkiye’yi istikrarsızlaştırma konusunda ABD için “anahtar” vazifesi gören PKK oldu. Özellikle Suriye savaşı boyunca bölgede avantaj kazanan PKK, ABD tarafından silahlandırılarak bölgedeki “en etkili” silahlı güçlerden biri haline getirildi.





Türkiye operasyonlarla geri adım attırdı

Bugüne kadar verdiği desteğe resmiyet kazandırmak isteyen ve terör örgütüne bölgede bir devlet kurdurmak isteyen ABD, Türkiye’nin başlattığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özellikle Afrin’de kurumsallaşmaya çalışan örgüte darbe vurulmasının ardından “çıkış yolu” arayan ABD, çareyi bütün PKK’lıları Fırat’ın doğusuna çekmekte buldu.

PKK/YPG Fırat’ın doğusuna çekilecek

Washington Post (WP) gazetesi, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Türkiye-ABD teknik komitesinin Suriye konulu toplantısından sonra ABD’nin PKK unsurlarını Münbiç’e çekmeye karar verdiğini bildirdi. Gazete yayımladığı haberde, ABD’nin Fırat’ın batısında bulunan Afrin ve Münbiç’teki terör unsurlarının Fırat’ın doğusuna çekilmesini kabul etti. Yeni plana göre, Ayn-el Arap, Rakka, Tel Abyad, Haseke, Resulayn, Kamışlı gibi bölgeleri de içine alan bir PKK devleti kurulacak ve tanınmasını isteyecek.

PKK/YPG’den Afrin’e canlı kalkan sevkiyatı

ABD’nin bu yeni hamlesine rağmen terör örgütü PKK Afrin’e güç kaydırmaya devam ediyor. Rakka ve Kamşılı gibi bölgelerdeki 6 bin teröristi Afrin’e gönderme kararı alan terör örgütü bir yandan da Zeytin Dalı Harekâtı üzerinde algı operasyonu yürütebilmek adına sivilleri de bölgeye çekmeye başladı. ABD, Rusya ve diğer emperyalist ülkelerden beklediği desteği bulamayan terör örgütü PKK, Irak ve Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde esir aldığı yüzlerce sivili canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin’e gönderme kararı aldı. Suriye’nin Münbiç, Rakka, Ayn-el Arap (Kobani), Haseke, Kamışlı, Irak’ın Süleymaniye ve Halepçe gibi bölgelerinden Afrin’e götürülen sivilleri canlı kalkan olarak kullanacaklar. Canlı kalkan eylemi için “gönüllülük” palavrasını uyduran örgüt medyası ise, şimdiden oluşacak sivil kayıp algısı için zemin hazırlamaya başladı.

Afrin’den çıkmak isteyen sivilleri durdurdular

Teröristler, canlı kalkan olarak kullanılmak istemedikleri için bölgeden ayrılmaya çalışan halkı ateş ederek durdurdu. Alınan bilgilere göre, terör örgütünün kendilerini canlı kalkan olarak kullanmasını kabullenmeyen siviller, ilçe merkezinden güneye doğru gitmek istiyor. Halkı engellemeye çalışan ve kontrolü kaybeden teröristler ateş açıyor. Halk bir anda araçların arasından geriye kaçışmaya başlıyor. Ancak Afrin’den çıkmak için teröristlere kafa tutan siviller yeniden toplanıyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sivil yalanı tutmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, Cinderesi bölgesinde sağ olarak yakalanan YPG'li 5 teröristin ifadeleri, örgütün tükenme noktasına geldiğini gözler önüne serdi. Kafr Cannah köyündeki terör örgütüne ait kamptan silahlarını bırakarak kaçan 5 terörist ifadelerinde şunları anlattı:

SİVİL YALANI TUTMADI



Andok Kendal (32): Türkiye için söyledikleri 'Sivilleri öldürüyorlar' algısı tutmadı. Yayımlanan o fotoğraflar internet sitelerinden kopyalanmış sahte resimlerdi. Kampın haberleşmede kullandığı bilgisayarında kayıtlı olan adreslere Türkiye'den ve birçok Avrupa ülkesinden, "Yıllardır 3.5 milyondan fazla Suriyeli'ye tek başına bakan Türkiye için 'Sivilleri öldürüyorlar' yalanınız tutmuyor. Bunları yayımlamayın" diye yorumlar yazılıyordu. Ama o yorumlar siliniyordu.

23 ARKADAŞ KAÇTIK



Hasan Rubar (39): Türk Askeri YPG'yi bitirecek. Günlerdir telsizlerimizden bizimkiler hep "Bittik tükendik. Asker bizi burayı bitirecek. Acele yardıma gelin Tüm arkadaşlar vuruldu" şeklinde anonslar geçiyordu.



Azad Andok (38): Burseya Dağı'na asker yaklaştığında orada öleceğimizi anlayınca 23 arkadaşla tünellerden kaçarak Cinderesi bölgesine geldik. Burseya Dağı'nda askerle çatışırken yanımda olan Hogir ve Çiya kod adlı Kandil'den gelen PKK'lılar kendi aralarında "8 yıldır dağdayım. Türk askerinin bu kadar kararlı ve ölüme meydan okuduğunu görmedim" diye konuşmalarına şahit oldum. Panik ve korku daha o zaman başlamıştı. Uçaklar ve tankların atışları hedefleri tam isabetle alıyordu. 9 ay önce "Gelmezsen aileni öldürürüz" dedikleri için katılmak zorunda kaldım.

ABD, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'nin Menbiç'ten çıkarılması ısrarına olumlu yanıt verdi

Amerikan tarafı toplantıların bu ilk turunu ‘başlangıç görüşmeleri’ olarak nitelendirse de Ankara’nın terör örgütü ‘PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD Menbiç’ten tamamen çıkartılsın’ ısrarına prensipte olumlu yanıt verdi.

Uygulamanın nasıl ve hangi takvimle hayata geçirileceği konusunda ise müzakere devam edecek.Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği Türk heyetinde diplomatların yanı sıra Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’dan askeri yetkililer de vardı. Amerikan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell başkanlık etti.

ABD AFRİN’İ SÖYLEDİ AMA ZEYTİNDALI MÜZAKERENİN PARÇASI OLMADI

Komisyon toplantılarının Perşembe günkü ilk bölümü öğlene kadar sürdü. Bu ilk bölümde taraflar bilinen pozisyonlarını masaya getirdi. Amerikan tarafı Zeytindalı Operasyonu’nun devam ettiği Afrin’de tansiyonun düşürülmesi yönündeki beklentisini kayda geçirdi. Ancak Türk tarafı Afrin meselesinin görüşmelerin bir parçası olmadığı noktasında ısrar etti. Nitekim bir hafta önce Pentagon sözcülerinden Adrian Rankine-Galloway’in ABD’nin Afrin konusundaki kaygılarının diplomatik görüşmelerin parçası olduğu yönündeki imasını Türk Dışişleri sert bir yazılı açıklamayla yalanlamıştı.

NAUERT YİNE DE AKSİ YÖNDE AÇIKLAMA YAPTI

Komisyon toplantısında Amerikan tarafının müzakerelerin Türkiye’nin Afrin’den çekilmesini de kapsaması konusunda ısrarcı olmadığı öğrenildi. Ancak yine de ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, aynı günkü basın brifinginde Afrin’de yaşanan gelişmelerin dikkati DEAŞ’la mücadeleden dağıttığını vurgulayarak bu konunun görüşmelerin parçası olduğunu ima etmeyi sürdürdü. Hatta Nauert, ‘Bunu General Votel de, ben de, diğer bazı Amerikalı yetkililer de daha önce söyledik. Bu durum bizi çok endişelendiriyor’ diye de ekledi.

YAZILI ÖNERİLER MASAYA KONULDU

Perşembe günü heyetler yazılı çözüm önerilerini karşılıklı olarak masaya koyduktan sonra öğle saatlerinde dağıldılar.

Edinilen bilgilere göre Amerikan tarafının yazılı önerisinde başta bir kısım YPG’lilerin Menbiç Askeri Konseyi içinde kalmasını da öngören bazı unsurlar da vardı. Taraflar ertesi günü kadar metinler üzerinden müzakereye hazırlandı.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR AMA UYGULAMA İÇİN YENİ PAZARLIKLAR KAPIDA

Cuma günü komisyon yeniden toplandığında Türk tarafı Menbiç’te tek bir YPG’linin kalmasının dahi kendileri açısından kabul edilemez olduğunu bildirdi. Amerikan tarafı başta krizi aşmak için sahadaki ortağı konumundaki YPG’lileri tam olarak küstürmemek adına orta yolu bulmaya çalışan formüller önermiş olsa da komisyon toplantısı sona ermeden Ankara’nın talebini prensipte kabul etti.

YPG’lilerin Fırat’ın doğusuna kaydırılmasının ardından Suriye’deki bu alanın kimler tarafından ne şekilde kontrol edileceği ise komisyonun sonraki toplantılarında müzakere edilmeye devam edilecek. Türk ve Amerikalı askerlerin sınırda birlikte devriye gezmesinden Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki bazı grupların Menbiç’e getirilmesine kadar pek çok formül masada. Görüşmelere katılanlar mutabakatın uygulanması konusundaki pek çok detay henüz müzakereye muhtaç olsa da sahada yaza kadar hızla önemli gelişmeler yaşanmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Öte yandan Ankara’nın Menbiç’ten sonra ABD’nin Fırat’ın doğusunda da PKK’yı hedef alan adımlar atması yönündeki beklentisi de sürüyor.

CENTCOM’UN TAVRI MERAK KONUSU

Washington’da diplomat ağırlıklı Amerikan heyetinin Türkiye’ye verdiği Menbiç taahhüdünün bugüne kadar YPG’den vazgeçmemek için ayak direten Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM tarafından ne şekilde uygulamaya geçirileceği ise merak konusu. Menbiç’in 2016’da DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından ABD’nin YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekileceği konusunda verdiği ama tutmadığı sözlere alışık Ankara bu kez ihtiyatlı bir iyimserlik içinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun haftaya Washington’a yapacağı ziyaret de sürecin takibi açısından kritik önemde olacak.

'Türkiye'yle omuz omuza savaşmak istiyoruz'

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk'ün öncülüğünde, İstanbul, Ankara ve Kayseri'den otobüslerle Hatay'a gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada İl Başkanı İbrahim Güler ile bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Mehmetçik için dua etti. Gruptakiler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak tekbir getirdi. Tümtürk, yaptığı konuşmada, Hatay'ın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında önemli bir serhat noktası olduğunu söyledi. Türk ordusunun Afrin'de zafer kazanacağını belirten Tümtürk, "Biz Afrin'de Türk ordusuyla omuz omuza savaşmak istiyoruz. Doğu Türkistanlıların kalpleri Türk ordusuyla birlikte atıyor. Bize hiç ihtiyaç olmasa da biz de Türk milletinin, ordusunun yanındayız." diye konuştu. Güler de desteklerinden dolayı tüm Doğu Türkistanlılara teşekkür etti.

PKK/PYD Afrin'de çöküyor! TSK az önce açıkladı...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3291 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu sabah yaptığı açıklamada, 51. gününe girilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda şimdiye kadar 3 bin 291 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik ve ÖSO savaşçıları, dün 23 köyü PKK’dan temizleyerek Afrin’e ulaştı. İlçeye kuzey ve doğudan bakan tüm noktaları ele geçiren birlikler merkeze girmek için emir bekliyor.

Afrin merkeze adım adım...

Edinilen bilgilere göre, Afrin’e meskûn mahal operasyonu hemen başlamayacak. Cinderes’te olduğu gibi Afrin önce her yandan kuşatılacak. TSK, Afrin merkezden sivillerin çıkışı için koridor açacak. Sivillerin çıkmasından sonra ise merkeze yönelik meskûn mahal operasyonu başlayacak.

İşte PKK/YPG’deki yabancı teröristler

YPG saflarındaki 422 yabancı teröristin 29'unun öldürüldüğü belirlendi. Teröristlerin isimlerinin yanında keskin nişancı, silah eğitmeni, ABD özel birliğinde görev yapmış, ağır silah uzmanı gibi ifadeler yazılı olduğu öğrenildi.

GİZLİ ODADAN ÇIKTI

1 Mart'ta Racu beldesindeki Keltepe'de sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler, gizlendikleri tünellerden sızarak askerlere saldırmış, çıkan çatışmada 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken 9 asker şehit olmuştu. Keltepe bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren askerler, hain saldırının yapıldığı tünellerde arama yaparken sözde 'sorumlular' için oluşturulmuş özel bir odada çıkan 2 flaş bellekte başta ABD'liler olmak üzere YPG içinde bulunan yabancı uyruklu teröristlerin isimleri ve fotoğrafları yer alıyordu. Fotoğraflar, terör örrütü ile ABD bağlantısını da bir kez daha gözler önüne serdi.

422 yabancı uyruklu terörist arasında, ABD'lilerin yanı sıra Fransa, Çin, Japonya, Cezayir, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Slovenya, Avustralya ve İspanya vatandaşlarının da bulunduğu görüldü. YPG saflarında ABD'li keskin nişancılar, silah eğitmenleri, ABD ordusunda görev yapmış ağır silah uzmanları ve ABD Özel Kuvvetler'de görev almış eski askerlerin olduğu da belirlendi. Kanadalı Hevi Piling isimli kadın teröristin yanında keskin nişancı olduğu, ABD'li Jamie Lane kod adlı teröristin silah eğitmeni olduğu yazılı. Damien Boudsommier ise Fransız ve BM adına Afganistan'da görev yapmış. Teröristler arasında bulunan Çin asıllı İngiltere vatandaşı Manchester Üniversitesi mezunu Huang Lei de dikkat çekti.



Kadın ve erkek yabancı teröristler birlikte...



Afrin'de operasyon hemen başlamayacak! Gelecek emirle birlikte...



Afrin’e meskûn mahal operasyonu hemen başlamayacak. Mehmetçik, Cinderesi’nde uyguladığı taktiğe başvuracak. Afrin’e bakan Karatepe ve Halidiye’nin alınması sonrası yeni hedefin ilçe merkezi değil, Türende ve Cüdeyde olduğu, böylelikle önümüzdeki günlerde Afrin’in her yandan kuşatılacağı öğrenildi.Kuzeyi ve doğusu tamamen TSK-ÖSO birliklerine geçen Afrin’e meskûn mahal operasyonu hemen başlamayacak.



Edinilen bilgilere göre Mehmetçik, Afrin merkezini PKK’dan temizlemek için Cinderesi’nde uyguladığı taktiğe başvuracak. Afrin’e bakan Karatepe ve Halidiye’nin alınması sonrası yeni hedefin ilçe merkezi değil, Türende ve Cüdeyde olduğu, böylelikle önümüzdeki günlerde Afrin’in her yandan kuşatılacağı öğrenildi.



İlçeye bakan stratejik Cebel Ahme’nin de (Ahme Dağı) alınmasının ardından teröristlerin dörtbir koldan abluka altına alınacağı belirtiliyor. Operasyonun bu safhasından sonra TSK, Afrin merkezden sivillerin çıkışı için koridor açacak. Sivillerin çıkmasından sonra ise merkeze yönelik meskûn mahal operasyonu başlayacak.