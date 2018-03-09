Afrin'deki gizli odadan 'ABD' çıktı

YPG saflarındaki 422 yabancı teröristin 29'unun öldürüldüğü belirlendi. Teröristlerin isimlerinin yanında keskin nişancı, silah eğitmeni, ABD özel birliğinde görev yapmış, ağır silah uzmanı gibi ifadeler yazılı olduğu öğrenildi.

GİZLİ ODADAN ÇIKTI

1 Mart'ta Racu beldesindeki Keltepe'de sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler, gizlendikleri tünellerden sızarak askerlere saldırmış, çıkan çatışmada 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken 9 asker şehit olmuştu.

Keltepe bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren askerler, hain saldırının yapıldığı tünellerde arama yaparken sözde 'sorumlular' için oluşturulmuş özel bir odada çıkan 2 flaş bellekte başta ABD'liler olmak üzere YPG içinde bulunan yabancı uyruklu teröristlerin isimleri ve fotoğrafları yer alıyordu. Fotoğraflar, terör örrütü ile ABD bağlantısını da bir kez daha gözler önüne serdi.

422 yabancı uyruklu terörist arasında, ABD'lilerin yanı sıra Fransa, Çin, Japonya, Cezayir, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Slovenya, Avustralya ve İspanya vatandaşlarının da bulunduğu görüldü.

YPG saflarında ABD'li keskin nişancılar, silah eğitmenleri, ABD ordusunda görev yapmış ağır silah uzmanları ve ABD Özel Kuvvetler'de görev almış eski askerlerin olduğu da belirlendi. Kanadalı Hevi Piling isimli kadın teröristin yanında keskin nişancı olduğu, ABD'li Jamie Lane kod adlı teröristin silah eğitmeni olduğu yazılı. Damien Boudsommier ise Fransız ve BM adına Afganistan'da görev yapmış. Teröristler arasında bulunan Çin asıllı İngiltere vatandaşı Manchester Üniversitesi mezunu Huang Lei de dikkat çekti. (Sabah)