Afrin’in içinden ilk görüntüler geldi

Afrin’in içinden çekilen görüntülerde terörist PKK-PYD'li militanların kullandığı askeri nitelikteki noktaların çoğunun boşaltılmış durumda olduğu dikkatleri çekiyor. Edinilen bilgilere göre militanların sivil gibi davranıp şehirde araçlarla devriye attığı belirtiliyor.