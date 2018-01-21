Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afrin’in içinden ilk görüntüler geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' sonrasında Mehmetçiğin vurduğu Afrin’in içerisinden ilk görüntüler geldi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afrin’in içinden çekilen görüntülerde terörist PKK-PYD'li militanların kullandığı askeri nitelikteki noktaların çoğunun boşaltılmış durumda olduğu dikkatleri çekiyor. Edinilen bilgilere göre militanların sivil gibi davranıp şehirde araçlarla devriye attığı belirtiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Selim Atalay: Hükmü veren ve icraatı uygulayan Türkiye´dir

Selim Atalay: Hükmü veren ve icraatı uygulayan Türkiye´dir

Türk savaş uçakları Afrin'de hedefleri vurdu! İşte ilk görüntüler

Türk savaş uçakları Afrin'de hedefleri vurdu! İşte ilk görüntüler

Eski ısıtıcısını bakın neye çevirdi?

Eski ısıtıcısını bakın neye çevirdi?

Pencereye tırmanan kuşların o anları

Pencereye tırmanan kuşların o anları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA