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Afyonkarahisar’da 5 kişi FETÖ’den tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Nisan'da yapılan operasyonda ilk etapta 6 kişi gözaltına alınmış daha sonrasına ise devam eden soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10’a yükselmişti. Aralarında meslekten ihraç edilen eski kamu görevlilerinin de bulunduğu ve FETÖ’ye ait haberleşme programı "ByLock" isimli mesajlaşma uygulamasını kullandıkları öne sürülen 10 şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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