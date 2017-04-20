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Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Afyonkarahisar’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 41 kişiden 29’u gözaltına alındı. Şahısların örgüte himmet adı altında maddi destek sağlayan şahıslar olduğu iddia edildi.

  • İHA
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Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi. Operasyonun, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik, örgütün 2014 yılından sonra düzenlenen örgüt toplantılarına katılan, “Bylock” isimli örgüte ait mesajlaşma programını kullanıcısı olan ve silahlı terör örgütüne “Himmet” ödemesi adı altında maddi destek sağlayan 41 şahsı yakalanmasına yönelik yapıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında aralarında esnaf ve iş adamlarının da olduğu 29 şahsın yakalandığı, 12 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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