Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bayram Gül yönetimindeki 15 AJ 691 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 75'inci kilometresi Yarımca mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Gül olay yerinde hayatını kaybetti.
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