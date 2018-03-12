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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Bayram Gül yönetimindeki 15 AJ 691 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 75'inci kilometresi Yarımca mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Gül olay yerinde hayatını kaybetti.

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