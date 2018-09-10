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Ağrı'da 15 kilo 966 gram eroin ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 30 paket içerisine gizlenmiş 15 kilo 966 gram eroin ele geçirildi.

  • İHA
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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğubayazıt Çaldıran Kavşağında bir aracı durdurduğu bildirildi.
 
Aracın bagaj kısmında narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 30 paket halinde toplamda 15 kilo 966 gram preslenmiş eroin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bir kişinin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı bir kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.
 

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