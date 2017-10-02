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Ağrı'da çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi

Doğubayazıt'ta devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. 
 
Doğubayazıt kırsalında devam eden operasyonda öldürülen 5 teröristle birlikte son 1 hafta içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.
 
Öte yandan, bölücü terör örgütü mensuplarına ait ana silah deposu mağara tespit edilerek 45 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet biksi makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği ve bir adet RPG-7 roketatar ele geçirildi.

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