Ağrı'da elektrik trafoları çalındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Goncalı ve Haydaroğlu köylerinde enerji sağlayan nakil hattına ait 4 adet elektrik trafolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip ve istihbarat çalışmaları sonrası trafo hırsızlığı yaptığı belirlenen kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen 4 trafo Ağrı Aras Elektrik Dağıtım görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.