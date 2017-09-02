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Ağrı'da elektrik trafoları çalındı

Eleşkirt ilçesinde köylere enerji sağlayan 4 trafoyu çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Goncalı ve Haydaroğlu köylerinde enerji sağlayan nakil hattına ait 4 adet elektrik trafolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
 
Takip ve istihbarat çalışmaları sonrası trafo hırsızlığı yaptığı belirlenen kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen 4 trafo Ağrı Aras Elektrik Dağıtım görevlilerine teslim edildi.
 
Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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