Ağrı'da hava ulaşımına sis engeli

Ağrı'da etkili olan sis, bazı uçak seferlerinin iptaline neden oldu.

Dünden beri etkili olan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi, kentte kara ve hava ulaşımını etkiledi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağrı'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis yüzünden, Ahmed-i Hani Havalimanından yapılması planlanan tüm iç hat seferlerinde aksama yaşandı.

Sis dolayısıyla, Ankara-Ağrı ve İstanbul-Ağrı arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.