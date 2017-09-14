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Ağrı'da saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava harekatında 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Hakkari'de süren operasyonda 21 el yapımı patlayıcı, 3 jeneratör, 3 hilti, 300 litre benzin, 140 gaz maskesi, 800 metre kablo, 50 elektrikli fünye, 300 tahrip kapsülü ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Şırnak Uzungeçit'te bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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