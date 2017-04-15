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Ağrı'da terör operasyonu: 4 tutuklama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

  • AA
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Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı Dağı'nda düzenlenen "Şehit Yalçın Üçok" operasyonunda ölü ele geçirilen bir teröristin üzerinden çıkan nota dayanarak ilçe merkezinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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