Ağrı'da terör operasyonu: 4 tutuklama
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
- AA
Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı Dağı'nda düzenlenen "Şehit Yalçın Üçok" operasyonunda ölü ele geçirilen bir teröristin üzerinden çıkan nota dayanarak ilçe merkezinde eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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