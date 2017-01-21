Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ağrı’da terör operasyonu

Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

18 Ocak’ta polis ekiplerince eş zamanlı olarak Diyadin ve Taşlıçay’da bazı adreslere baskın düzenlendi. Yapılan ev baskınlarında HDP Taşlıçay İlçe Başkanı Ahmet Kaya’nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Zeki Y. serbest bırakılırken HDP Taşlıçay İlçe Başkanı Ahmet Kaya, Abdullah K., İkram M., Abidin Y., Medeni Y., Yakup A., Sertif D., Abdurrahman D. ‘terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
8 yaşında ilkokulu bitirdi

8 yaşında ilkokulu bitirdi

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Amazon'da yaşayan kabilenin inanılmaz avlanma teknikleri

Amazon'da yaşayan kabilenin inanılmaz avlanma teknikleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA