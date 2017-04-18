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Ağrı'daki terör saldırısında bir askerimiz şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, Van'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürbulak mevkisi Karaburun köyü yakınlarındaPKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda, yolda mayın arama faaliyeti yürüten bir asker ağır yaralandı.

Yaralı asker, kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde şehit oldu.

 

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