Ağustosta rapsodi

Müzik dünyasının ünlü isimleri ağustos ayında müzikseverlerle buluşacak. Kemençe sanatçısı Mark Eliyahu, bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek.

İranlı besteci, yazar ve müzisyen Mohsen Namjoo, 5 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Müzikleri Jerry Bock tarafından yapılan “Damdaki Kemancı” müzikali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 7 Ağustos’ta sergilenecek. “Notre Dame Quasimodo Müzikali” ise 8 Ağustos’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

Lıam Gallagher KüçükÇiftlik Park’ta

Pop ve rock müzik grubu MFÖ, 9 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy aynı gün Altınoluk Amfi Tiyatrosu’nda, 19 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 29 Ağustos’ta ise Bodrum Antik Tiyatrosu’nda konser verecek.

Oyuncu Ayşen Gruda, “Deli Kadın” adlı tek kişilik güldürüyü 13 Ağustos’ta İzmir’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşturacak. İngiliz vokalist Liam Gallagher KüçükÇiftlik Park’ta, “New Rules” şarkısıyla hayran kitlesini katlayan İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Dua Lipa ise Antalya’da 14 Ağustos’ta sevilen eserlerini seslendirecek.

Keman sanatçısı François Fernandez ile Yun Kyung Kim, Sakıp Sabancı Müzesi’nde, sanatçı Fatih Erkoç da Ayvalık Amfi Tiyatrosu’nda 15 Ağustos’ta izlenebilecek.

“Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları” konseri, 27 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da 28 Ağustos’ta ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleşecek. İranlı pop, hip hop ve R&B sanatçısı Amir Tataloo 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek.