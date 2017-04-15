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Van'da ahır çöktü: 54 hayvan telef oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle bir ahırın çökmesi sonucu 54 hayvan telef oldu.

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Van'ın İpekyolu ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle bir ahırın çökmesi sonucu 54 hayvan telef oldu.

Şerefiye Mahallesi'nde İbrahim Koçak'a ait ahır, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Mahalle sakinleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, ahırın enkazından telef olan 54 küçük ve büyükbaş hayvanı çıkardı. Ahırın çökmesi sonucu bir ton yem ve bir ton kepek kullanılamaz hale geldi.

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