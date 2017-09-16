Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Yetiştirme yurtları, bu ay itibarıyla tamamen dönüştürüldü

Bakan Kaya, Başakşehir Belediyesi Şamlar Tabiat Parkı'nda, Bakanlığa bağlı kurumlarda kalan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla kahvaltı yapan Kaya, daha sonra onlarla birlikte bisiklet sürüp, çeşitli oyunlar oynadı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, organizasyona ev sahipliği yapan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a teşekkür etti.

Kaya, 2017-2018 eğitim yılının öncesinde hafta sonunu, Bakanlığa bağlı evlerde kalan çocuklarla birlikte geçirmek istediklerini belirterek, "Burada güzel bir ormanda çocuklarımızla etkinlik yapmak için sabah kahvaltısıyla burada başladık. Çocuklarımızla birlikte kahvaltı yaptık, sohbet ettik, bisiklete bindik. Ok attık, boccia oynadık, ata bindi çocuklarımız. Keyifli bir gün geçirdik, geçireceğiz." diye konuştu.

Çocuk yetiştirme yurdu modelinden ev modeline geçildiğini kaydeden Kaya, şunları söyledi:

"Yetiştirme yurtları, bu ay itibarıyla tamamen dönüştürüldü. Yeni dönüştürdüğümüz sistemde, 5-6 çocuğumuz bir evde, ev tipi modelde daha özel bir bakım alıyorlar. Ya evlerdeler ya da çocuk evleri sitesi dediğimiz gene sıcak yemekleri mutfaklarında piştiği, alışverişlerini kendileri yaptığı ve daha özel ilgi gördükleri evlerde yaşıyorlar. Çocuklarımız geleceğimiz, bütün hizmetlerimizi çocuklarımızın üstün yararı üzerine kuruyoruz. Sadece onların akademik başarılarıyla ilgilenmiyoruz, aynı zaman da milli-manevi duyguları taşımalarını istiyoruz. Onların bir spor dalıyla ilgilenmelerini istiyoruz. En büyük hizmetleri çocuklarımız için yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da öyle olacak."

Bakan Kaya, bakanlığa bağlı evlerde kalan başarılı öğrencileri ödüllendirdiklerini ve ödüllendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Geçtiğimiz sene, çocuk sevgi evleri sitelerimizde kalan çocuklarımızdan başarılı olanların hepsini ödüllendirdik. Başarılı olanları yine ödüllendireceğiz, o yüzden akademik olarak da ders yılı başında böyle motivasyon amaçlı bir gün organize etik." dedi.

Dönem sonunda takdir-teşekkür alan çocukları tatillerle ödüllendirdiklerini anımsatan Kaya, "Aynı zamanda LYS’de başarı göstermiş öğrencilerimizi Saraybosna yurt dışı gezisine götürdük. Yine çocuk evleri sitelerimizde kalan çocuklarımızdan başarılı olanlara ödüller gelecek. Onların hem akademik başarılarını önemsiyoruz hem de iyi birer insan olmaları için, milli-manevi değerleri taşıyacak bireyler olmaları için tüm gayretimizi sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, dün Şanlıurfa Harran'da olduklarını hatırlatarak, sadece Türkiyeli çocuklara değil, sığınmacılar içinde aynı hassasiyeti gösterdiklerini vurguladı.

Kaya, "Harran’daki sığınma merkezinde Suriyeli refakatsiz çocuklar için bir geçici barınma merkezinin açılışını yaptık. Biz dünyanın bütün çocuklarının mutlu olmasını istiyoruz. Hepsinin barış-huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Burada ülkemizin çocukları için gösterdiğimiz gayreti, ülkemize sığınmış mülteci çocukları için de aynı gayret, özveriyi göstererek onların da iyi eğitim almaları için güvenli ve huzurlu ortamda yaşamaları için gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın çocuklarla beraber gerçekleştirdiği etkinliğe, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Selim Çelenk de eşlik etti.