AK Parti Adıyaman ve Batman il başkanlıklarına atama yapıldı

Ataş, Twitter hesabından partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları duyurdu.

Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Adıyaman İl Başkanlığına Mehmet Erdoğan, Batman İl Başkanlığına da Murat Güneştekin'in getirildiğini kaydetti.

Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilatlara görevlerinde başarılar diledi.