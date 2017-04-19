AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP'nin 'Meclis'ten çekiliriz' restine sert tepki

CHP Sözcüsünün sözlerini "Çok vahim" olarak nitelendiren Turan şöyle konuştu: Halk bunlara evet demediği için halkı aşağılayan, Meclis'ten çekiliriz tarzı marjinal tarza başvurular. Partililer bir ayar verecektir, bu gidişe dur diyecektir. Bu dil demokratik eylem değil. Millet size Meclis'e gidin, bizim haklarımıza sahip çıkın diye yetki verdi. CHP'nin sayın sözcüsünün bu sözleri ve kararı gözden geçireceklerini düşünüyorum. Söz de karar da milletindir.

CHP'YE GÖREVİNİ YAPMAYA DAVET EDECEĞİZ

Millet bize görev verdi. Bu görevi yapmaya CHP'yi davet edeceğiz. Bizim açımızdan çok önemli değil. Millete karşı sorumluluğumuz var.

CHP SÖZCÜSÜ BÖYLE TEHDİT ETMİŞTİ

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandumun tekrar edilmesi gerektiğini belirterek "Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer" şeklindeki sözlerle tehdit etmişti.